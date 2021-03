Ρεθύμνου

Βρέθηκε απανθρακωμένη στην αυλή του σπιτιού της

Θρήνος για την άτυχη γυναίκα που κάηκε στην προσπάθειά της να ξεφύγει.

Νεκρή στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε μία γυναίκα το πρωί της Δευτέρας.

Η 87χρονη εντοπίστηκε απανθρακωμένη στην αυλή της, στο Αστέρι Ρεθύμνου.

Το σπίτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες και όπως όλα δείχνουν, η άτυχη γυναίκα είχε προσπαθήσει να ξεφύγει.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.