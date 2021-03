Ηράκλειο

Πέθαναν από κορονοϊό ιερέας, παπαδιά και ο γιος τους

Τραγωδία για την οικογένεια, η οποία συνολικά μετρά πέντε θανάτους από κορονοϊό.

Την απόλυτη τραγωδία ζει μια οικογένεια στο χωριό Ευαγγελισμός του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας στο Ηράκλειο.

Αργά χτες τη νύχτα κατέληξε από επιπλοκές κορoνοϊού και ο 47χρονος γιος του ιερέα που είχε φύγει από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες για τον ίδιο λόγο.

Η τραγωδία φυσικά έχει συνέχεια, αφού πριν λίγες μέρες είχε φύγει και η μητέρα του και σύζυγος του ιερέα, ενώ συνολικά η οικογένεια μετρά πέντε θανάτους από επιπλοκές.

Ο πρώτος θάνατος που είχε καταγραφεί στην οικογένεια ήταν αυτός της κουνιάδας του ιερέα.

Πηγή: Flashnews.gr