Κέρκυρα

Βαριές “καμπάνες” για πάρτι σε μπαρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόστιμα, συλλήψεις και αναστολή λειτουργίας για ακόμα ένα πάρτι, αυτήν τη φορά σε σνακ – μπαρ.

(εικόνα αρχείου)

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στα Ιόνια Νησιά από ειδικά συνεργεία των Υπηρεσιών των αντίστοιχων Διευθύνσεων Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες το απόγευμα, στην Κέρκυρα, συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (σνακ-μπαρ) και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας του καταστήματος, διότι λειτουργούσε αυτό πραγματοποιώντας κοινωνική εκδήλωση (πάρτι), με τη συμμετοχή 15 ατόμων (θαμώνων), σε κάθε έναν από τους οποίους βεβαιώθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ για παράβαση του περιορισμού μετακίνησης.

Επιπλέον, το Σάββατο και την Κυριακή, βεβαιώθηκαν 68 παραβάσεις στην Κέρκυρα, 12 στη Ζάκυνθο, 7 στην Κεφαλονιά και 5 στη Λευκάδα, για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ.

Τέλος, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, διαπιστώθηκαν 15 παραβάσεις στην Κέρκυρα, 3 στην Κεφαλονιά, 2 στη Ζάκυνθο και 1 στη Λευκάδα για μη χρήση μάσκας, για τις οποίες προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.