Εύβοια

Τραγικό τέλος! Τον καταπλάκωσε υδροφόρα

Σοκ για τον άνδρα που εντόπισε νεκρό τον πεθερό του.

Τραγικό τέλος είχε ένας άνδρας που εντοπίστηκε στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αγροτική περιοχή της Καρύστου.

Ο 63χρονος βρέθηκε από τον γαμπρό του, που τον αναζητούσε επί ώρες, καταπλακωμένος από υδροφόρα ιδιοκτησίας του.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν πυροσβέστες, ενώ στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί, που ανέλαβαν την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή.