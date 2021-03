Θεσσαλονίκη

Έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων (εικόνες)

Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά η οποία επεκτάθηκε και στον πρώτο όροφο. Στο νοσοκομείο υπάλληλος του συνεργείου.

Πυρκαγιά ξέσπασε, μετά από έκρηξη, σε συνεργείο αυτοκινήτων που βρίσκεται κοντά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά που ξεκίνησε από το εσωτερικό του συνεργείου επεκτάθηκε στην κουζίνα διαμερίσματος του πρώτου ορόφου.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής με πέντε οχήματα επιχείρησαν για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε με εγκαύματα στα χέρια και στο πρόσωπο ένας 35χρονος υπάλληλος του συνεργείου αυτοκινήτων, μετά από φωτιά που ξέσπασε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από έκρηξη σε δεξαμενές υγραερίου σε συνεργείο που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Ταντάλου.

Την στιγμή της έκρηξης εντός του συνεργείου βρίσκονταν ένας υπάλληλος και δύο ακόμη στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Βίντεο: grtimes.gr