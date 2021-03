Φλώρινα

Κακοκαιρία στη Δυτική Μακεδονία: Πού χρειάζονται αλυσίδες

Προβλήματα από τα χιόνια σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας. Σε ποιους δρόμους είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες.

Παραμένουν τα προβλήματα από τα χιόνια σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην Εγνατία Οδό και στούς κάθετους άξονές της.

Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων: στην επαρχιακή οδό Γρεβενών – Σαμαρίνας, από το 27ο χλμ. έως το 54ο χλμ., στην επαρχιακή οδό Γρεβενών – Χ/Κ Βασιλίτσας, από το 27ο χλμ. έως το 45ο χλμ, στην επαρχιακή οδό Γρεβενών – Περιβολίου, από το 13ο χλμ. έως το 45ο χλμ., και στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Κρανιάς, από το 24ο χλμ. έως το 32ο χλμ.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες στην επαρχιακή οδό Καστοριάς - Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ. και σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του κάθετου άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής, διεξάγεται κανονικά.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας τα οχήματα χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες ή «χιονολάστιχα» στην εθνική οδό Φλώρινας - Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 12ο χλμ. έως το 28ο χλμ.,στην επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 30ό χλμ. και σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο του Δήμου Φλώρινας. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του κάθετου άξονα (Α-27) της Εγνατίας οδού Φλώρινας - Νίκης διεξάγεται κανονικά.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, καθώς και σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται κανονικά.