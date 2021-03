Ιωάννινα

Σεισμός στην Κόνιτσα

Ποιο ήταν το μέγεθος του της σεισμικής δόνησης και που εντοπίζεται το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.3 στην κλίμακα Ρίχτερ κατέγραψε στις 02:08 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο, όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 335 χλμ. β/δ των Αθηνών και το επίκεντρο εντοπίζεται 24 χλμ. α/βα της πόλης της Κόνιτσας.