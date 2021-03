Χανιά

Λαμπάδιασε παλιό κτήριο - Από θαύμα σώθηκαν ένοικοι (εικόνες)

Σε δευτερόλεπτα, το οίκημα τυλίχθηκε στις φλόγες, μέσα στην νύχτα

Από θαύμα σώθηκαν κάτοικοι οικήματος στα Χανιά.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 2.00 τα ξημερώματα σε παλιό κτήριο, που βρίσκεται στην παλιά πόλη των Χανίων.

Η φωτιά επεκτάθηκε άμεσα από το ένα δωμάτιο όπου έμενε ένας άνδρας, στο διπλανό όπου διέμενε ένα ζευγάρι.

Όπως περιέγραψε στο flashnews.gr η γυναίκα που διέμενε στον χώρο, οι φλόγες έζωσαν γρήγορα τα δωμάτια και οι τρεις τους από θαύμα κατάφεραν να βγουν μέσα από τη φωτιά και να σωθούν.

Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων με τρία οχήματα και επτά άνδρες, για την κατάσβεση, όμως η φωτιά κατέστρεψε το οίκημα ολοσχερώς.

Πηγή: flashnews.gr