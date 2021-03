Φθιώτιδα

Κορονοϊός - Μαλεσίνα: συνεχίζεται το “γαϊτανάκι” των θανάτων

Αυξάνεται η “μαύρη λίστα” με τους κατοίκους της περιοχής που κατέληξαν από επιπλοκές της νόσου, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες

Ακόμη μια γυναίκα από τη Μαλεσίνα άφησε την τελευταία της πνοή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας χτυπημένη από κορονοϊό.

Πρόκειται για 64χρονη που είχε διακομιστεί στο «Αχιλλοπούλειο» του Βόλου μαζί με την 66χρονη που έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό τη Δευτέρα. Έτσι ο μακάβριος κατάλογος ανεβαίνει στους 13 νεκρούς από τη Μαλεσίνα σε διάστημα μόλις 20 ημερών!

Μέσα σε αυτό το 20ημερο κατέληξαν ακόμη δύο άτομα από το Καλαπόδι, ενώ για το Δήμο Λοκρών και η Αταλάντη μετρά δύο θανάτους από την αρχή της πανδημίας.

Δυστυχώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη για αρκετούς ακόμη ασθενείς από τη Φθιώτιδα, καθώς 15 άτομα νοσηλεύονται στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων Λαμίας, Βόλου, Λάρισας και Τρικάλων εκ των οποίων οι οκτώ είναι από τη Μαλεσίνα.

Την ίδια ώρα υπάρχουν και ασθενείς στις Κλινικές η κατάσταση των οποίων είναι σοβαρή και υπάρχει η πιθανότητα διασωλήνωσης.

Αχτίδα ελπίδας η είδηση ότι μία 63χρονη από την Ανατολική Φθιώτιδα πήρε εξιτήριο από τη ΜΕΘ Κορονοϊού Λαμίας για το Πέτρινο κτίριο, ωστόσο υπάρχει άλλο άτομο από την Κλινική που θα χρειαστεί εισαγωγή στην Εντατική.

Σημειώνουμε ότι στο Πέτρινο νοσηλεύονται 56 ασθενείς.

