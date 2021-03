Σάμος

Στη Σάμο ο Μηταράκης: Πότε κλείνει το ΚΥΤ στο Βαθύ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοψία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, στη νέα κλειστή δομή.

Κοινή επίσκεψη στη νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή Σάμου στη θέση Ζερβού, προκειμένου να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι την πρόοδο των εργασιών, πραγματοποίησαν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης και η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της DG HOME, κ. Beate Gminder.

Μετά το πέρας της επίσκεψης, ο κ. Μηταράκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Βιώνουμε μία εντελώς διαφορετική κατάσταση στο μεταναστευτικό. Πλέον οι ροές έχουν μειωθεί πάνω από 90%, η αποσυμφόρηση των νησιών προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς και πλέον το επίπεδο των διαμενόντων δεν συγκρίνεται με τα περσινά επίπεδα, που πραγματικά δυσκόλεψαν τη ζωή των νησιωτών. Τα Κέντρα προχωρούν ταχύτατα στη Σάμο, στην Κω και στη Λέρο και σύντομα θα αρχίσει η κατασκευή στη Λέσβο και τη Χίο. Στόχος μας είναι να έχουμε ασφαλείς δομές, να προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες στους ωφελούμενους, στο προσωπικό, αλλά και ασφάλεια στην τοπική κοινωνία, πολύ ταχύτερες διαδικασίες ασύλου για να μην βιώσουμε ποτέ τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν τα νησιά μας τα προηγούμενα χρόνια. Στη διαπραγμάτευση που γίνεται για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, πρωταρχικός στόχος της χώρας μας αλλά και των χωρών της Μεσογείου, είναι να υπάρξει έμπρακτη αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε πέντε νησιά και πέντε χώρες να σηκώσουμε όλο το βάρος για όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Μέσα στο Μάϊο, θα έχει ξεκινήσει ένα σημαντικό κομμάτι της δομής και η διαδικασία μετεγκατάστασης από το Βαθύ το οποίο θα κλείσει οριστικά το καλοκαίρι του 2021”

Στη συνέχεια Μηταράκης και Gminder συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, κ. Βασίλειο Πανουράκη, τον Δήμαρχο Ανατ. Σάμου κ. Γεώργιο Στάντζο και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.