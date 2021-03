Ηράκλειο

Φωτιά στις Αρχάνες - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (εικόνες)

Στις φλόγες παραδόθηκαν αποθήκες. Ανοικτό το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στις αποθήκες του παλαιού Συνεταιρισμού Αρχανών, θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου.

Στην περιοχή έσπευσαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Διάχυτη στην ατμόσφαιρα ήταν η έντονη οσμή από τα υλικά που καταστρέφουν οι φλόγες, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο του παλαιού Συνεταιρισμού τον οποίο ο Δήμος Αρχανών χρησιμοποιεί ως αποθήκες, με αποτέλεσμα να καίγονται τα αποθηκευμένα υλικά.

Στις αποθήκες του παλαιού Συνεταιρισμού κατέφτασε κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, καθώς εξετάζεται και το ενδεχόμενο του εμπρησμού.

