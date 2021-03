Εύβοια

Τραγωδία: Καταπλακώθηκε από την καμπίνα του φορτηγού του

Φρικτό θάνατο είχε ο άτυχος άνδρας, ο οποίος καταπλακώθηκε την ώρα που προσπαθούσε να επιδιορθώσει τη μηχανή.

(εικόνα αρχείου)

Σοκ προκάλεσε στη Κάρυστο και όχι μόνο, ο τραγικός χαμός του 63χρονου Γιάννη Μπαμπανιώτη.,

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το απόγευμα της Κυριακής ο 63χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από την καμπίνα του φορτηγού του (βυτιοφόρο), που είχε σηκώσει και ήταν από κάτω για να επιδιορθώσει κάτι στη μηχανή.

Η οικογένεια του τον έψαχνε και νωρίς το πρωί της Δευτέρας τον εντόπισαν νεκρό στο σημείο.

Πηγή: eviazoom.gr