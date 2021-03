Δωδεκανήσα

Θρίλερ με άνδρα που βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι

Άμεση η κινητοποίηση των αστυνομικών, ενώ επί τόπου κλήθηκε και ιατροδικαστής.

Τραγωδία στην πόλη της Ρόδου, όπου ένας 54χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του, γύρω στις 15:00 της Τρίτης.

Επί τόπου έσπευσε ομάδα αστυνομικών, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ιατροδικαστής.

Από τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται ότι ο 54χρονος έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και ο Εισαγγελέας Ρόδου ενώ διεξάγονται έρευνες και λαμβάνονται καταθέσεις.

Πηγή: rodiaki.gr