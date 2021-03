Θεσσαλονίκη

Ελληνική σημαία απέναντι από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Μια μεγάλων διαστάσεων ελληνική σημαία κρέμασε μπροστά από το κατάστημά της η ιδιοκτήτρια ενός ψιλικατζίδικου στη Θεσσαλονίκη.

Το ψιλικατζίδικο βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου, ακριβώς απέναντι από το τουρκικό προξενείο.

«Έρχεται κόσμος και μας δίνει συγχαρητήρια ή φωτογραφίζεται μπροστά στη σημαία. Δεν το κάνουμε για να προκαλέσουμε. Το κάνουμε για να τιμήσουμε την εθνική μας επέτειο. Το ίδιο συμβαίνει εδώ και 23 χρόνια. Θα βγάζαμε αυτή τη σημαία μπροστά από το κατάστημα ακόμη κι αν βρισκόμασταν σε άλλο σημείο» δήλωσε η ιδιοκτήτρια του ψιλικατζίδικου.

Η σημαία θα παραμείνει αναρτημένη μέχρι να ολοκληρωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση.

Πηγή: thestival.gr