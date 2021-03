Θεσσαλονίκη

25η Μαρτίου – Θεσσαλονίκη: επεισόδια έξω από κατάληψη αντιεξουσιαστών (εικόνες)

Ένταση επικράτησε ανάμεσα σε άτομα που συμμετείχαν σε μοτοπορεία και αντιεξουσιαστές που βρίσκονταν στην κατάληψη. Επενέβη η Αστυνομία.

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι, έξω από την κατάληψη “Σχολείο” στη Λ. Βασ. Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη.

Η ένταση προκλήθηκε όταν μια από τις μοτοπορείες που πραγματοποιούνταν με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, πέρασε έξω από το κτίριο που βρίσκεται υπό κατάληψη.

Επιβαίνοντες στα οχήματα φώναξαν συνθήματα προς τα άτομα που βρίσκονταν εντός του κτιρίου και τα άτομα απάντησαν με ρίψη αντικειμένων.

Προς στιγμήν επικράτησε ένταση, ενώ άμεσα παρενέβησαν αστυνομικές δυνάμεις.