Φλώρινα

Κακοκαιρία - Φλώρινα: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, δεν θα λειτουργήσουν, το Ειδικό Δημοτικό και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας, το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) Φλώρινας, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Φλώρινας, καθώς και το ΚΔΑΠμεΑ Φλώρινας.