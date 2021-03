Θεσσαλονίκη

Επίθεση με μολότοφ σε Δημοτικό Σχολείο (εικόνες)

Άγνωστοι έριξαν μολότοφ στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Ενίσχυση της αστυνόμευσης ζήτησε ο δήμαρχος.

Στο “στόχαστρο” αγνώστων βρέθηκε το Δημοτικό Σχολείο της Ευαγγελίστριας της Δ.Ε. Αγ. Παύλου, στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες πέταξαν στον προαύλιο χώρο δυο βόμβες μολότοφ, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιές.

Τα τεκμήρια της επίθεσης εντόπισε το πρωί η διευθύντρια, Βασιλική Πεσλή, κατά την προσέλευσή της στο σχολείο, η οποία και ειδοποίησε άμεσα τη διοίκηση του Δήμου και την Ασφάλεια, άνδρες της οποίας περισυνέλεξαν τα υλικά.

«Πριν λίγες ημέρες είχαμε εμπρηστικές επιθέσεις σε οχήματα του Δήμου μας. Σήμερα είχαμε επίθεση σε σχολείο με βόμβες μολότοφ, και αύριο ποιος ξέρει τί μπορεί να ακολουθήσει, απειλώντας όχι μόνο περιουσίες αλλά κυρίως ανθρώπινες ζωές. Φαίνεται ότι όλα αυτά δεν συγκινούν τους έχοντες την ευθύνη της αστυνόμευσης στην περιοχή μας και της προστασίας των πολιτών, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να αγνοούν τις κραυγές αγωνίας της κοινωνίας και τις διαδοχικές μας παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αστυνόμευσης με 24ωρες πεζές και εποχούμενες περιπολίες», δηλώνει ο Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης.

Όπως τονίζει ο κ. Δανιηλίδης, «συνεχίζουμε να απαιτούμε από την ηγεσία του Υπουργείου κατ’ αρχήν να σταματήσει η μεταφορά μέσω ρουσφετιών αστυνομικών από τα συνοικιακά Α.Τ. σε άλλες Υπηρεσίες που εκτελούν πάρεργο, και επιτέλους να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη εκατοντάδες αστυνομικοί και αστυνομικίνες από την Αθήνα, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές και την εκπαίδευσή τους, καθώς είναι γνωστό ότι η πόλη μας έχει αποδεκατιστεί τα τελευταία χρόνια με τη συνταξιοδότηση χιλιάδων αστυνομικών».

Υπενθυμίζεται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το 2021 έχει ψηφιστεί ποσό 50.000 ευρώ για την αγορά δυο υπερσύγχρονων οχημάτων και τη δωρεά τους στο Α.Τ., «εφόσον υπάρξει συνάντηση, συνεννόηση και συμφωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ότι αυτά θα είναι σε 24ωρη λειτουργία αποκλειστικά και μόνο στα όρια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης.

Πηγή: thestival.gr