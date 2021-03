Φθιώτιδα

Φιλαρμονική παιάνισε τον Εθνικό Ύμνο σε γιατρούς και νοσηλευτές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινητικές στιγμές έξω από το νοσοκομείο. Δάκρυσαν οι υγειονομικοί, που δίνουν καθημερινά “μάχη” με τον κορονοϊό.

Η Δημοτική Φιλαρμονική με πρωτοβουλία του Δημάρχου Λαμιέων, Θύμιου Καραΐσκου, το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου, βρέθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας για να ανεβάσει το ηθικό των υγειονομικών που δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή, αλλά και των ασθενών, που ανεβαίνουν τον δικό τους “Γολγοθά”, ειδικά στο κτήριο που φιλοξενεί τους ασθενείς με COVID-19.

Υγειονομικοί και ασθενείς έκλαιγαν ακούγοντας τον Εθνικό μας Ύμνο, ενώ ένας ασθενής με κορονοϊό από τη Μαλεσίνα, είπε “ευχαριστώ” στους γιατρούς και τους νοσηλευτές, που είναι άψογοι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ φώναξε: «Καλή δύναμη στη Μαλεσίνα!»

«Πριν από 200 χρόνια οι ήρωες προγονοί μας με τον αγώνα τους, απελευθέρωσαν το Ελληνικό Έθνος και δημιούργησαν το θαύμα του 1821. Σήμερα, κάποιοι άλλοι ήρωες, οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας, δίνουν τον δικό τους αγώνα για να κρατήσουν τη κοινωνία μας όρθια, μπροστά στην ασύμμετρη απειλή της πανδημίας. Τους τιμούμε και αισθανόμαστε υπερηφάνεια και συγκίνηση. Είναι κι αυτός αγώνας για την ελευθερία. Με τα όπλα της επιστήμης και με την υψηλή αίσθηση καθήκοντος που τους διακρίνει, είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι και αυτός νικηφόρος. Για να μιλάμε και για το θαύμα του 2021. Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους», δήλωσε συγκινημένος και ο Δήμαρχος Λαμιέων, Θύμιος Καραΐσκος, ο οποίος μαζί με τον Διοικητή, Ανδρέα Κολοκυθά, και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, Δημήτρη Αργυρίου, βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Λαμίας.