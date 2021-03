Θεσσαλονίκη

Επέμβαση της Αστυνομίας σε καφέ - μπαρ για συνωστισμό (εικόνες)

Νεαροί διασκέδαζαν έξω από το κατάστημα πίνοντας ποτά. Επέβαλαν πρόστιμα οι αστυνομικοί.

Επέμβαση πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής η αστυνομία στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης για να διαλύσει τους συγκεντρωμένους έξω από γνωστό καφέ μπαρ στη Θεσσαλονίκη.

Η αστυνομία έκανε εκτεταμένους ελέγχους στους θαμώνες, οι οποίοι άρχισαν να απομακρύνονται γρήγορα από το σημείο, βεβαιώνοντας πολλά πρόστιμα των 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση.

Μεγάλες ομάδες νεαρών, κυρίως, ατόμων από νωρίς παίρνουν τον καφέ ή το ποτό τους από επιχειρήσεις πού βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και λειτουργούν αποκλειστικά με take away, ωστόσο στη συνέχεια αντί να αποχωρήσουν παραμένουν έξω από τον χώρο διασκεδάζοντας με αυτόν τον τρόπο.

Και μετά τις 21:00 ο κόσμος σε αρκετά σημεία συνέχισε να διασκεδάζει, με αποτέλεσμα η αστυνομία ναι επέμβει και σε άλλες περιπτώσεις καταστημάτων όπου ο κόσμος ήταν συγκεντρωμένος.

Έχει δοθεί η εντολή να ελέγχονται όλα τα άτομα που κυκλοφορούν έξω μετά την έναρξη της απαγόρευσης κυκλοφορίας και να επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν δικαιολογείται η μετακίνηση.





