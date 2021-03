Θεσσαλονίκη

ΕΛΑΣ: αυτοί είναι οι “υπάλληλοι” που άρπαξαν μια περιουσία από σπίτι (εικόνες)

Τα στοιχεία τους δόθηκαν στην δημοσιότητα κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας.

Δόθηκαν στην δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα ονόματα, στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες πέντε ατόμων , σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της κλοπής που τελέσθηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατά συρροή.

Είναι οι δράστες που είχαν κλέψει από το σπίτι ηλικιωμένης χρήματα προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας φυσικού αερίου.

Πρόκειται για τους:

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. «η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-334790 και 2310-334804 του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου – Αναλήψεως της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι 16-06-2021, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων»