Φθιώτιδα

Μαλεσίνα: Συνεχίζει να “θερίζει” ο κορoνοϊός

Μεγαλώνει διαρκώς η “μαύρη λίστα” των θανάτων στην περιοχή.

Μεγαλώνει συνεχώς η μακάβρια λίστα του θανάτου από κορονοϊό στη Φθιώτιδα και στη Λοκρίδα, καθώς το πρωί του Σαββάτου έγινε γνωστός ο θάνατος μίας 80χρονης από τη Μαλεσίνα.

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν και σε αιμοκάθαρση και ο κορονοϊός της δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα κόβοντας το νήμα της ζωής της. Επρόκειτο για το 15ο θύμα της covid-19 στη Μαλεσίνα, μια περιοχή που χτυπήθηκε με σφοδρότητα σε αυτό το 3ο κύμα.

Ωστόσο στο σύνολο του ο Δήμος Λοκρών πληρώνει βαρύ φόρο σε αυτή την πανδημία με συνολικά 24 απώλειες εκ των οποίων οι 22 είναι μέσα στο Μάρτιο!

Θα επαναλάβουμε τα λόγια του Δημάρχου Λοκρών Θανάση Ζεκεντέ, που επέμεινε από τα πρώτα σημάδια κρουσμάτων για εφαρμογή σκληρών μέτρων στην περιοχή, ότι παρά τη διαφαινόμενη ύφεση, μόνο με την απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων προστασίας και τη συνέχιση της κοινωνικής αποστασιοποίησης θα επιτευχθεί το σπάσιμο της αλυσίδας μετάδοσης του επικίνδυνου ιού.

Πηγή: lamiareport.gr