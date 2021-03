Κορινθία

Επεισόδια με φωτιές στο ΚΥΤ Κορίνθου (εικόνες)

Φωτιές, πόλεμος με πέτρες και φασαρίες στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Κορίνθου.

Επεισόδια ξέσπασαν το απόγευμα του Σαββάτου στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Κορίνθου, όπου διαμένουν πρόσφυγες και μετανάστες.

Οι διαμένοντες στο στρατόπεδο, έβαλαν φωτιές και προκάλεσαν καταστροφές, λίγο αφού ένας από τους διαμένοντες έβαλε τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προσπαθώντας να επιβάλλουν την τάξη.

Ερευνες γίνονται και για τη σύλληψη όσων προκάλεσαν φθορές στο χώρο.

Πηγή: korinthostv.gr