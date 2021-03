Θεσσαλονίκη

Lockdown: Συνωστισμός ξανά σε μπαρ στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τα πρόστιμα και τους αστυνομικούς ελέγχους μια ημέρα πριν, νεαροί συγκεντρώθηκαν και πάλι έξω από καφε - μπαρ στο κέντρο της πόλης.

Παρά τα πρόστιμα και τους αστυνομικούς ελέγχους την Παρασκευή, συνωστισμός παρατηρήθηκε και το απόγευμα του Σαββάτου έξω από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε αρκετές καταγγελίες για συγκεντρωμένα άτομα έξω από συγκεκριμένα μπαρ της λεωφόρου Νίκης και παρακείμενων οδών. Νεαρές και νεαροί έπιναν αμέριμνοι το ποτό τους χωρίς να κρατούν αποστάσεις μεταξύ τους.

Στη θέα των περιπολικών και των δικυκλιστών της Άμεσης Δράσης οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων.

Πηγή: thestival.gr