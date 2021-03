Φθιώτιδα

Μάχη για την ζωή δίνει 19χρονος μετά από τροχαίο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός δικύκλου, που συγκρούστηκε με τρακτέρ, λίγες ώρες μετά απο τα γενέθλια του.

Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση δικύκλου με τρακτέρ σε διασταύρωση μέσα στο Σταυρό Λαμίας, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή και ο νεαρός δικυκλιστής, μόλις 19 ετών, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Τραγική ειρωνεία, την ίδια ώρα φίλοι του στο facebook του έστελναν ευχές για τα γενέθλιά του που ήταν μία ημέρα πριν.