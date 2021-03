Αχαΐα

Μετά το κορονοπάρτι τα έκαναν “γυαλιά καρφιά” (εικόνες)

Εκτεταμένες ζημιές και βανδαλισμοί στις σκάλες της Αγίου Νικολάου.

Άγνωστα άτομα το βράδυ του Σαββάτου προχώρησαν σε βανδαλισμούς πετώντας κάδους απορριμμάτων πάνω στις σκάλες, γεμίζοντας σκουπίδια την περιοχή, ενώ έσπασαν ακόμη και τούβλα!



Όσοι νωρίς το πρωί της Κυριακής βρέθηκαν στο σημείο δεν πίστευαν στα μάτια τους με την εικόνα που αντίκρυσαν.



Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν σχεδόν αδύνατον να ανέβεις τις σκάλες, από τα δεκάδες σπασμένα μπουκάλια. Τα σκουπίδια δε ήταν διασκορπισμένα μέσα από τους κάδους, που έσπασαν, σε κάθε γωνιά.

Πηγή: flamis.gr