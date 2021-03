Ηράκλειο

Συνελήφθησαν με αρχαία νομίσματα και ανιχνευτές μετάλλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων κατά την διάρκεια ελέγχων.

7

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, δύο Έλληνες κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.



Στην κατοχή των συλληφθέντων, κατά τη διάρκεια ελέγχου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 νομίσματα διαφόρων χρονικών περιόδων, τα οποία εμπίπτουν στην Νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και δύο ανιχνευτές μετάλλων.



Επιπλέον κατασχέθηκαν και τρία μεταλλικά αντικείμενα, προκειμένου να εξακριβωθούν αν εμπίπτουν στην Νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.



Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.