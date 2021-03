Θεσσαλονίκη

Έστησε φυτώριο κάνναβης πίσω από… καθρέφτη (βίντεο)

Στη σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα προχώρησαν το πρωί της Κυριακής, στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο συλληφθείς και διαπιστώθηκε να καλλιεργεί στην οικία του συνολικά 11 φυτά κάνναβης σε ειδικό χώρο που ήταν κρυμμένος πίσω από επιτοίχιο καθρέφτη.

Τα παραπάνω φυτά κάνναβης κατασχέθηκαν, όπως και ο ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε για την καλλιέργεια τους (ηλεκτρονικοί μετρητές οξύτητας και ποιότητας χώματος, σύστημα εξαερισμού, χρονοδιακόπτες κ.α.)

Επίσης,κατασχέθηκαν:

318 γραμμάρια κάνναβης,

65 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

μία ξιφολόγχη με τη θήκη της και

ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.