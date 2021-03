Χανιά

Έφτασαν οι πρώτοι τουρίστες στα Χανιά (εικόνες)

Η πρώτη πτήση για το 2021 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο ''Ιωάννης Δασκαλογιάννης''.

Η πρώτη πτήση της σεζόν προσγειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο των Χανίων, με επιβάτες από το Βερολίνο να εγκαινιάζουν τη φετινή τουριστική περίοδο.

Στην πτήση επέβαιναν 57 άτομα, με τα 15 από αυτά να λαμβάνουν μέρος σε ριάλιτι στον Αποκόρωνα.

Οι υπόλοιποι επισκέπτες και συγκεκριμένα ένας μεγάλος αριθμός τους ήρθαν για διακοπές και θα διαμείνουν σε διάφορες περιοχές του νομού, από τον Αποκόρωνα μέχρι την Κίσσαμο.

Αξίζει να σημειωθεί οτι και οι 57 επισκέπτες έφθασαν στη χώρα μας έχοντας κάνει τεστ 72 ωρών, το οποίο ήταν προφανώς αρνητικό, ενώ παράλληλα συμπλήρωσαν και την απαραίτητη φόρμα για το που θα διαμένουν και όλα τα στοιχεία που απαιτούνταν.

