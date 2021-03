Θεσσαλονίκη

Αιματηρό επεισόδιο σε δομή προσφύγων

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δυο άτομα.

(εικόνα αρχείου)

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αλλοδαπών σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Λόγω προσωπικών διαφορών, οι δύο άνδρες, αφγανικής καταγωγής (28 και 33 ετών), πιάστηκαν στα χέρια με συνέπεια να τραυματιστούν, πιθανότατα με αιχμηρά αντικείμενα.

Στο σημείο κλήθηκαν σταθμοί του ΕΚΑΒ, που τους μετέφεραν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία.