Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αυτοσχέδιο... κορονοπάρτι στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Απίστευτες εικόνες συνωστιμού και πάλι σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Επανάληψη… σκηνικού και το βράδυ της Κυριακής στα καφέ μπαρ της Θεσσαλονίκης.

Αυτή τη φορά ο συνωστισμός μεταφέρθηκε στην οδό Μητροπόλεως, όπου εκατοντάδες άτομα νεαρής ηλικίας είχαν στήσει ένα… αυτοσχέδιο και υπαίθριο κορονοπάρτι.

Με τα ποτά στο χέρι είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα καφέ στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως με Καρόλου Ντηλ, ενώ την ίδια ώρα τα παραλιακά καφέ είχαν κατεβάσει ρολά μετά το χτεσινό… κυνηγητό της ΕΛΑΣ.

Νωρίτερα, γινόταν «πατείς με πατώ σε» στο πλακόστρωτο της Ν. Παραλίας.