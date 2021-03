Ηράκλειο

Τον έπιασαν με περίστροφο και φυσίγγια στο φορτηγό

"Λαβράκι" έβγαλε ο έλεγχος των αστυνομικών. Πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, ένας άνδρας κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων.

Η σύλληψη του έγινε στη διάρκεια ελέγχου σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που οδηγούσε, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο και φυσίγγια.



Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.