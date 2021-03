Θεσσαλονίκη

Επεισοδιακό κορονοπάρτι σε σπίτι

"Ντου" της ΕΛΑΣ σε διαμέρισμα που είχαν στήσει γλέντι. Όπου φύγει - φύγει οι καλεσμένοι. Αναζητείται ο διοργανωτής.

Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα σχηματίστηκε την Κυριακή (28-03) από την Αστυνομία για διοργάνωση πάρτι σε σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν μισθώσει κατοικία στην περιοχή για να κάνουν πάρτι. Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, ωστόσο οι συμμετέχοντες στο πάρτι πρόλαβαν και διέφυγαν πριν την έλευση των Αρχών στην οικία.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο διοργανωτής του πάρτι αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. που συνεχίζει τις έρευνες.

Πηγή: thestival.gr