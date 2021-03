Αχαΐα

Κορονοϊός: Στην Πάτρα ο Χαρδαλιάς με κλιμάκιο της ΓΓΠΠ

Σύσκεψη για την αξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας στην Αχαΐα και “αυτοψία” στο νέο mega εμβολιαστικό κέντρο.

Στην Πάτρα μεταβαίνει το απόγευμα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από κλιμάκιο στελεχών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο Υφυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψης, στις 17.30, για την αξιολόγηση της εξέλιξης της πανδημίας στην Αχαΐα, στην οποία θα συμμετέχουν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Ιωάννης Καρβέλης, καθώς και εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων φορέων για τη διαχείριση της πανδημίας. Η σύσκεψη θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ), όπου στη συνέχεια ο Νίκος Χαρδαλιάς θα πραγματοποιήσει και την τελική αυτοψία για την οριστική χωροθέτηση του νέου mega εμβολιαστικού κέντρου της Πολιτικής Προστασίας.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς θα επισκεφθεί, τέλος, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, στις 18.30, όπου, συνοδευόμενος από τον καθηγητή Λοιμωξιολογίας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορονοϊού, Χαράλαμπο Γώγο, θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη της διοίκησης και του υγειονομικού προσωπικού, ιδίως εργαζόμενους στις μονάδες ΜΕΘ και COVID-19 του Nοσοκομείου.