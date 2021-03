Φθιώτιδα

Ώρες αγωνίας για τον 19χρονο που χτύπησε σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη για την ζωή του δίνει ο νεαρός που τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση του δικύκλου του με τρακτέρ.

Με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται για 3η μέρα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας, ο 19χρονος Κωνσταντίνος.

Ο νεαρός οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του στη θέση Σταυρός, λίγο έξω από τη Λαμία, όταν και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τρακτέρ.

Ο νεαρός διεκομίστηκε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να τον διασωληνώνουν αμέσως.

Λόγω της σοβαρής κατάστασης του νεαρού, εξαιτίας της αιμοραγίας, από το νοσοκομείο και του οικείους έκαναν έκκληση για αίμα, που είχε άμεση ανταπόκριση.

Τα αίτια του τροχαίου που έγινε σε κεντρική οδική αρτηρία στη περιοχή διερευνά η Τροχαία Λαμίας.