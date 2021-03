Θεσσαλονίκη

Ληστεία ΕΛΤΑ: Συγκλονίζει η περιγραφή της διευθύντριας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Με τρεμάμενη φωνή περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η διευθύντρια των ΕΛΤΑ το τι βίωσε χθες στα χέρια των ληστών.

Βέβαιη ότι οι ληστές των ΕΛΤΑ, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, ήξεραν τι κάνουν, εμφανίστηκε η διευθύντρια του υποκατάστηματος.

Μιλώντας με τρεμάμενη φωνή στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η Φιλιώ Ιωαννίδου είπε πως αμέσως μόλις έφυγε η χρηματοαποστολή, μπήκαν μέσα οι τρεις δράστες.

«Με χτύπησαν με τραυμάτισαν μέχρι να ανοίξω το χρηματοκιβώτιο», είπε και τόνισε ότι, «κινδυνεύουν οι ζωές μας καθημερινά».

«Η φύλαξη δεν αρκεί, θέλουμε κάτι περισσότερο», κατέληξε.

Οι δράστες έφυγαν με λεία 35.000 ευρώ και αναζητούνται.