Lockdown με κορονοπάρτι κάθε βράδυ στην Πάτρα! (βίντεο)

Παρά τις συστάσεις Χαρδαλιά για προσοχή, καθώς η περιοχή παραμένει στο "βαθύ κόκκινο", κόσμος συνωστίζεται σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Νέες εικόνες συνωστισμού παρατηρήθηκαν χθες βράδυ στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα, τη στιγμή που η περιοχή παραμένει στο «βαθύ κόκκινο» για 8η εβδομάδα με τα κρούσματα να μην μειώνονται και τα νοσοκομεία να ασφυκτιούν από τον τεράστιο αριθμό νοσηλευομένων με κορωνοϊό.

Νεαροί διασκεδάζουν σχεδόν κάθε βράδυ σε αυτοσχέδια πάρτι που στήνονται σε πεζόδρομους και πλατείες.

Μπορεί η αστυνομία με τους συνεχείς ελέγχους τις τελευταίες ημέρες να απομάκρυνε τους νεαρούς που συνωστίζονταν κατά δεκάδες στις σκάλες της Αγίου Νικολάου, ωστόσο το πρόβλημα δεν λύθηκε, σχολιάζει το τοπικό Μέσο και εξηγεί ότι οι νέοι δημιούργησαν νέο στέκι στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου, όπου με ένα ποτό στο χέρι παραμένουν για ώρες ο ένας δίπλα στον άλλο, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας.

Το ίδιο συνέβη και το βράδυ της Δευτέρας

Ολα αυτά μετά και τις συστάσεις του Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος ανέφερε ότι «η κατάσταση στην Αχαΐα είναι οριακή, όπως εξίσου οριακή είναι και η κατάσταση στα νοσοκομεία». Παράλληλα, ο Νίκος Χαρδαλιάς απηύθυνε έκκληση σε όλους τους κατοίκους της Αχαΐας, αλλά και της Δυτικής Ελλάδας, να μείνουν τις επόμενες ημέρες προσηλωμένοι στην τήρηση των μέτρων.

