Τρίκαλα

Θρήνος για τον νοσηλευτή που σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Γνωστός και αξιαγάπητος ήταν στην τοπική κοινωνία ο νοσηλευτής που «χάθηκε» στην άσφαλτο.

Θρήνος για τον 37χρονο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στα Τρίκαλα.

Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο της μηχανής του ενώ κινείτο στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Πύλης, κάτω από άγνωστες συνθήκες και καρφώθηκε στα προστατευτικά του δρόμου.

Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος, αφού όταν έφτασε στο νοσοκομείο των Τρικάλων ήταν ήδη αργά.

Όσοι τον γνώριζαν έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια για το ήθος και την εργατικότητα του Λεωνίδα Ρούσσα, ο οποίος εργάζονταν ως νοσηλευτής σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική της πόλης.

Αναμένεται να κηδευτεί την Τετάρτη, καθώς σήμερα θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή και θα εκδοθεί ιατροδικαστική γνωμάτευση.

Πηγή: trikalavoice.gr