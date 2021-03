Ξάνθη

Κορονοϊός - Ξάνθη: Πρόστιμο στον βασιλιά του καρναβαλιού (εικόνες)

Οι εικόνες συνωστισμού από την Κυριακή της Αποκριάς εν μέσω πανδημίας που έφερε "καμπάνες". Πώς σχολιάζει το πρόστιμο ο βασιλιάς του ξανθιώτικου καρναβαλιού.

«Καμπάνες» σε τρία άτομα, επιβλήθηκαν μετά την εισαγγελική έρευνα για τα όσα συνέβησαν στην Ξάνθη το διήμερο του Καρναβαλιού.

Μετά τις εικόνες συνωστισμού στο κέντρο της πόλης τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή της αποκριάς η υπόθεση έφτασε στην Εισαγγελία, η οποία διέταξε έρευνα.

Μετά την έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκε υλικό που δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ, επιβλήθηκαν πρόστιμα τόσο στον Βασιλιά του Καρναβαλιού της Ξάνθης όσο και στον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού, οι οποίοι διακρίνονταν σε ένα απομονωμένο στιγμιότυπο να μην χρησιμοποιούν μάσκα ενώ βρισκόταν στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Σχολιάζοντας την επιβολή του προστίμου των 300€ για μη χρήση μάσκας ο Βασιλιάς του Καρναβαλιού της Ξάνθης τόνισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αποδέχεται την “καμπάνα” και θα αναλάβει την ευθύνη για την πράξη του.



Η ανάρτηση του Βασιλιά του Καρναβαλιού της Ξάνθης:

“Όποιος τη νύχτα περπατεί, κτλ κτλ….. ΝΑΙ, όντως εγώ είμαι, αποδέχομαι το πρόστιμο, φυσικά θα το πληρώσω, ζητώ συγνώμη για την συμπεριφορά μου, και δίνω συγχαρητήρια σ’αυτον που έβγαλε το στιγμιότυπο από το βίντεο, τέλος είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί πέρασαν οι κρίσιμες 15 ημέρες κατά τις οποίες θα γινόταν η έκρηξη των κρουσμάτων (όπως είχαν δηλώσει οι υγειονομικοί της πόλης) και ότι το μάρμαρο το πλήρωσα με μόνο 3 άτομα……. κι αυτά από καταγγελία!!!! Θα είμαι πάντα στρατιώτης του πολιτισμού της Ξάνθης οπότε μου ζητηθεί…. ανεξάρτητα το ποιος είναι Δήμαρχος!!! Ευχαριστώ τους χιλιάδες Ξανθιώτες που αγκάλιασαν το βίντεο που γυρίσαμε για την Κυρά της Ξάνθης“.

Πηγή: xanthinea