Θεσσαλονίκη

Κλοπή από θυρίδες: επιστρέφονται μαργαριτάρια και χρυσά ρολόγια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα κοσμήματα είχαν εξαφανιστεί μέσα από θησαυροφυλάκιο τραπεζικού υποκαταστήματος. Τραπεζικοί οι κατηγορούμενοι για τη ληστεία.

Επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους πολύτιμα αντικείμενα που κλάπηκαν μέσα από θυρίδα θησαυροφυλακίου, στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, στη Θεσσαλονίκη, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Προηγουμένως έγινε δεκτή η σχετική πρόταση της εισαγγελέως για την επιστροφή κοσμημάτων και τιμαλφών που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

Η αίτηση άρσης της κατάσχεσης υποβλήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου από δύο πρώην μισθωτές θυρίδας οι οποίοι ζήτησαν να τους αποδοθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία που εντοπίστηκαν. Πρόκειται για ένα μαργαριταρένιο κολιέ, ένα μαργαριταρένιο βραχιόλι και δύο επίχρυσα ρολόγια χειρός Rolex, που αποδεδειγμένα ανήκουν στους αιτούντες.

Με το υπ’ αριθμόν 528/21 βούλευμα του, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης διατάσσει να επιστραφούν τα παραπάνω αντικείμενα στους ιδιοκτήτες τους για να μην υποστούν ζημιές κατά την αποθήκευση τους. Αυτά κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τιμαλφών δυνάμει της, από 20 Ιουνίου 2018, έκθεσης παράδοσης και κατάσχεσης του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Τα συγκεκριμένα κοσμήματα και τα ρολόγια είχαν εξαφανιστεί μέσα από το θησαυροφυλάκιο του συγκεκριμένου τραπεζικού υποκαταστήματος, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Ι. Δραγούμη, ενώ μετά την ανεύρεση τους αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες – μισθωτές των θυρίδων.

Για το βασικό σκέλος της υπόθεσης που αφορά τις διαρρήξεις περισσότερων από 10 θυρίδων, στο θησαυροφυλάκιο του ίδιου τραπεζικού υποκαταστήματος, αναμένεται η πρόταση εισαγγελέα προς το δικαστικό συμβούλιο για την παραπομπή ή την απαλλαγή 7 κατηγορουμένων. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία και 6 συνταξιούχους υπαλλήλους της τράπεζας σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για υπεξαίρεση, σε βαθμό κακουργήματος ενώ ένας από αυτούς βρέθηκε απαγχονισμένος μετά τον εντοπισμό μέρους των κλοπιμαίων, πριν σχεδόν τρία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια πραγματογνωμοσύνης, στο πλαίσιο της ανάκρισης, εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στις κλειδαριές και στις πόρτες των επίδικων θυρίδων ενώ υπάρχουν καταγγελίες για εξαφάνιση χρημάτων, χρυσών λιρών, κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων από το 2012.

Δείτε σχετικό θέμα:

Πηγή: grtimes.gr