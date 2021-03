Αιτωλοακαρνανία

Δαγκωματιές και μαλλιοτραβήγματα μάνας και κόρης

Επέμβαση της αστυνομίας σε ενδοοικογενειακό καβγά!

Αίσθηση προκάλεσε στην κοινωνία του Αγρινίου άγριος ενδοοικογενειακός καβγάς...

Μάνα και κόρη, ηλικίας 57 και 27 χρονών αντιστοίχως, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Αγρινίου τα ξημερώματα της Τρίτης.

Οι δύο γυναίκες αλληλοκατηγορούνται και αλληλομηνύθηκαν για πρόκληση σωματικών βλαβών, εξύβριση και απειλή. Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite "έπεσαν" δαγκωματιές και μαλλιοτράβηγμα και χρειάστηκε η επέμβαση αστυνομικών για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Σε βάρος της μάνας και της της κόρης σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και αύριο, Πέμπτη, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

