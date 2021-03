Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε διατηρητέο κτήριο

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το πρωί, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στην πλατεία Αντιγονιδών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το κτίριο, επί της οδού Επισκόπου Αμβροσίου, ήταν εγκαταλελειμμένο και υπό κατάρρευση, ενώ επί τόπου έσπευσαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, που έσβησαν άμεσα τη φωτιά.