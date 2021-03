Δωδεκανήσα

Στο εδώλιο μάνα και γιος για την δολοφονία του παππού

Τα αίτια του θανάτου του παππού και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν η κόρη και ο εγγονός του.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω, θα καθίσουν την 7η Ιουνίου 2021 δύο συγγενείς του 85χρονου Μ. Μ. του Β., που υπέκυψε την 11η Νοεμβρίου 2015, στην εντατική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, με πολλαπλά τραύματα.

Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από αναβολή τον Μάιο του 2019 όταν το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω, αφού πρώτα κατέθεσαν τρεις μάρτυρες κατηγορίας, διέκοψε την εκδίκαση καθώς έκρινε ότι για να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για το τι ακριβώς συνέβη θα πρέπει να εξετάσει κι άλλους μάρτυρες και κυρίως έναν αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Οι κατηγορούμενοι, η 58χρονη κόρη του θύματος και ο 31χρονος εγγονός του, έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής τους τρεις φορές κάθε μήνα (την 1η, 11η και 21η ημέρα) στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.

Τους αποδίδεται, ότι στην οδό Χατζηαντωνίου στην Ιαλυσό, τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2015 και σε χρόνο που δεν προσδιορίστηκε επακριβώς, εισήλθαν εντός της οικίας του συγγενούς τους και του προκάλεσαν με τα χέρια, με ένα μαχαίρι κουζίνας αλλά και ρίχνοντάς τον από το μπαλκόνι στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, κακώσεις κεφαλής, κακώσεις θώρακος και κοιλίας, κατάγματα ώμου και μηρού.

Απολογούμενοι πάντως αρνήθηκαν μετ’ αγανακτήσεως και στο σύνολό της, την αποδιδόμενη σε βάρος τους κατηγορία. Εξέφρασαν την βαθύτατη θλίψη και οδύνη τους για την απώλεια του οικείου τους αλλά και τη μετέπειτα απώλεια της συζύγου του, η οποία έπασχε από άνοια. Επεσήμαναν ότι τόσο από την αρχική ιατροδικαστική έκθεση, όσο και από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 881/07-12-2015 ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας -νεκροτομής του ιατροδικαστού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου κ. Παναγιώτη Κοτρέτσου, προκύπτει αναφανδόν ότι ο θάνατος του 85χρονου και η πολυπλοκότητα των τραυματισμών του, οφείλονται στην πτώση του από ύψος και από τάση αυτοχειρίας, λόγω της διατάραξης εκ της οποίας έπασχε.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας -νεκροτομής «τα τραύματα που διαπιστώθηκαν εξωτερικώς στο θώρακα και στο επιγάστριο έχουν προκληθεί από νύσσον και τέμνον όργανο. Η συνολική εικόνα των ανωτέρω τραυμάτων (βαρύτητα, εντόπιση – κατανομή) ΕΙΝΑΙ ενδεικτική πρόκλησης από το ίδιο το άτομο στο πλαίσιο απόπειρας αυτοχειρίας». Δήλωσαν ότι ουδεμία σχέση έχουν με τις εναντίον τους κατηγορίες, οι οποίες πλέον ούτως ή άλλως έχουν καταρριφθεί από την ως άνω ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας – νεκροτομής.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου έκριναν από την αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων, που ελήφθησαν και περαιτέρω από τα στοιχεία που συνέλεξε η Σήμανση, τα οποία απεστάλησαν προς έλεγχο DNA, στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ, ότι προηγήθηκε πάλη εντός του διαμερίσματος του θύματος και περαιτέρω ότι καταβλήθηκε προσπάθεια για να καθαριστεί ο χώρος. Από την ιατροδικαστική έκθεση φέρεται να προέκυψε ωστόσο ότι δεν υπήρξε πάλη μετά και τον έλεγχο των κατηγορούμενων.

Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων παρίστανται οι δικηγόροι κκ. Μανώλης Κουτσούκος, Στέλιος Κιουρτζής και Γιάννης Κούκουλας.

