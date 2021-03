Ηράκλειο

Κατήγγειλε τον παππού του συζύγου της για απόπειρα βιασμού!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την καταγγελία έκανε μία 20χρονη, ενώ ο 60χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία.

Στον Εισαγγελέα οδηγείται την Τετάρτη ένας 60χρονος, τον οποίο κατήγγειλε η σύζυγός του εγγονού του για βιασμό!

Πρόκειται για μια υπόθεση που συγκλονίζει την Κρήτη και έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, μια 20χρονη Ρομά κατήγγειλε τον παππού του συζύγου της, ηλικίας 60 χρόνων, πως εκμεταλλευόμενος την απουσία του άνδρα της, επιχείρησε να την βιάσει!

Η αστυνομία κινήθηκε άμεσα και στον καταυλισμό των Ρομά στα Δύο Αοράκια εντόπισε τον 60 χρόνο τον οποίο και συνέλαβε.

Πηγή: Cretalive