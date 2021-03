Θεσσαλονίκη

Ποινή φυλάκισης στην φοιτήτρια για το κορονοπάρτι

Τι είπε στην απολογία της η φοιτήτρια. Ποιο ελαφρυντικό της αναγνωρίστηκε.

Ποινή φυλάκισης 6 μηνών και 10 ημερών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στην Ισπανίδα φοιτήτρια που συνελήφθη ως διοργανώτρια πάρτι σε ισόγειο χώρο στην Τούμπα, όπου εκτός από την ίδια εντοπίστηκαν άλλοι 52 φοιτητές, όλοι του προγράμματος «Erasmus», κατά παράβαση των μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού.

Η 21 ετών φοιτήτρια κρίθηκε ένοχη για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη μολυσματικών ασθενειών και για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. «Είχα καλέσει 12 άτομα. Δεν γνώριζα όλες τις απαγορεύσεις, ούτε με ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης του χώρου. Στο Αλικάντε απ' όπου κατάγομαι ισχύουν λιγότερα μέτρα», είπε στην απολογία της. Ρωτήθηκε δε για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο, όπου φοιτά στη Θεσσαλονίκη, και απάντησε ότι γίνονται διαδικτυακά.

Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερη. Εκτός από το ποινικό σκέλος, βεβαιώθηκε εναντίον της πρόστιμο ύψους 3000 ευρώ.

Η αστυνομία κλήθηκε τα ξημερώματα να διαλύσει το κορονοπάρτι ύστερα από καταγγελίες περιοίκων για δυνατή μουσική και οχλαγωγία. Στο σημείο διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν η διοργανώτρια και 52 ακόμη φοιτητές, με καταγωγή από την Ιταλία, την Ισπανία, την Γαλλία και την Ολλανδία, στους οποίους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

