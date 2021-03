Χανιά

Ο καιρός τρελάθηκε: χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού στα Χανιά (εικόνες)

Στο Ακρωτήρι Χανίων το χαλάζι είχε μέγεθος όσο ένα Καρύδι. Δείτε βίντεο από το καιρικό φαινόμενο που έπληξε το νομό.

Στα "λευκά" ντύθηκαν το πρωί τα Χανιά, λόγω της ισχυρής χαλαζόπτωσης που έπληξε πολλές περιοχές του νομού.

Το μέγεθός του ήταν τόσο μεγάλο, που ο θόρυβος από την πτώση του στο έδαφος τρόμαξε τους κατοίκους των Χανίων, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Ακρωτήρι, το χαλάζι είχε μέγεθος όσο ένα καρύδι!

Όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο, που εξασφάλισε ο Ant1News, η χαλαζόπτωση ήταν σφοδρή: