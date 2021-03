Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Κλοπή από θυρίδες: τι λέει στον ΑΝΤ1 γιατρός που έχασε κειμήλια (βίντεο)

Οκτώ χρόνια παλεύει να βρει το δίκιο του. Χρήματα, κόποι μιας ζωής, κοσμήματα και πανάκριβα ρολόγια, φύλαγε σε θυρίδα ένα από τα θύματα των τραπεζικών υπαλλήλων, που μίλησε στον ΑΝΤ1.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Οικογενειακά κειμήλια μεγάλης αξίας, που είχαν κάνει φτερά από θυρίδες τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφουν στους ιδιοκτήτες τους. Ένα από τα θύματα, μιλά στον ΑΝΤ1 για την περιπέτειά του.

οκτώ χρόνια τώρα, παλεύει να βρει το δίκιο του, ο γιατρός από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος φυλούσε σε θυρίδα τράπεζας χρήματα, κοσμήματα και πανάκριβα ρολόγια. Είναι ένα από τα πολλά θύματα των τραπεζικών υπαλλήλων, που κατηγορούνται ότι άδειασαν πάνω από 10 θυρίδες.

«Πήγε η γυναίκα μου τον Αυγουστο του 2013 άνοιξε τη δικιά μας πλευρά, η κλειδαριά της θυρίδας δεν άνοιγε, φωνάξαν κλειδαρά από την Αθήνα, που αναγκάστηκε να τη διαρρήξει και διαπιστώσαμε δεν είχε τίποτα μέσα… Υπάρχει μια απογοήτευση γιατί ήταν κειμήλια της οικογένειας, χρήματα από την εργασία μου και από της γυναίκας μου, των παιδιών μου κάποια πράγματα», είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Δυο επίχρυσα ρολόγια και ένα μαργαριταρένιο περιδέραιο, που κρατούσε στη θυρίδα του, βρέθηκαν στα χέρια άλλου θύματος, πριν από τρία χρόνια. Του τα είχε δώσει, τραπεζικός υπάλληλος, για να εξαγοράσει τη σιωπή του, όταν το θύμα διαπίστωσε πως μεγάλο χρηματικό ποσό, είχε κάνει φτερά από τη θυρίδα του. Τα πολύτιμα αντικείμενα παραδόθηκαν στις αρχές και τώρα θα επιστρέψουν στον ιδιοκτήτη τους.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «ήταν μια ηρεμία αλλά δεν παύει το πρόβλημα να είναι πρόβλημα…είναι δυο ρολόγια κι ένα περιδέραιο».

Όταν άκουσε για τη διάρρηξη σε θυρίδες τράπεζας στην Αθήνα, οι μνήμες της δικής του περιπέτειας, ξύπνησαν ξανά.

Η υπόθεση, αφορά στη διάρρηξη τουλάχιστον 10 θυρίδων και αναμένεται η πρόταση του εισαγγελέα, για την παραπομπή ή την απαλλαγή των υπαλλήλων που φέρονται να εμπλέκονται στην κλοπή.

