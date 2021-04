Θεσσαλονίκη

Χειροπέδες σε…επαγγελματία τσαντάκια

Πλούσια η δράση του τσαντάκια που εδώ και μήνες άρπαζε ό,τι μπορούσε, κινούμενος με μηχανή.

Ειδικότητα στην αρπαγή τσαντών φαίνεται πως είχε 38χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος των τοπικών ανακριτικών αρχών.

Κινούμενος με δίκυκλη μοτοσικλέτα, κατηγορείται ότι από τον περασμένο Νοέμβριο έως τον φετινό Μάρτιο, διέπραξε τη μία αρπαγή τσάντας μετά την άλλη, φτάνοντας στις 23, ενώ η λεία του περιλαμβάνει μετρητά άνω των 4000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα των θυμάτων του.

Η δράση του 38χρονου προσδιορίζεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις περιοχές Περαία, Θέρμη, Νέο Ρύσιο, Πολίχνη και Νεάπολη.

Ο ίδιος έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

