Σεισμός στην Ελασσόνα: η “μάχη” των μαθητών σε σκηνές και τροχόσπιτα (εικόνες)

Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες καλούνται τα παιδιά στην Θεσσαλία, να παρακολουθούν τα μαθήματα τους.

Ψάχνουν λίγο χώρο για να χωρέσουν την ελπίδα για γνώση και δεν βρίσκουν. Πόσα άτομα να πάρει πια αυτό το τροχόσπιτο; Πόσους να σηκώσει αυτό το ίντερνετ; Πόσο καλά να δει τις ασκήσεις από την οθόνη ενός κινητού;

Ενός κακού μύρια έπονται, λέει ο θυμόσοφος λαός μας και στα σεισμόπληκτα βρίσκει απόλυτη εφαρμογή. Και τα μύρια αυτά χτυπούν τα παιδιά. Τους μαθητές που προσπαθούν κόντρα σε όλα να συνεχίσουν να μελετούν. Τα παιδιά της 3ης Λυκείου έχουν να ανέβουν έναν πραγματικό Γολγοθά. Αυτόν των Πανελληνίων Εξετάσεων εν μέσω σεισμών και καταποντισμών…

Το Larissanet.gr βρέθηκε σε δύο χωριά που καταγράφονται τα προβλήματα με την εκπαίδευση. Στο Βλαχογιάννι τα παιδιά ήταν μαζεμένα σ ένα αντίσκηνο, γύρω από τον Διευθυντή Λυκείου Δομένικου, κ. Αστέριο Φανίκο. Εξηγεί πως το εν λόγω σχολείο αριθμεί περίπου 150 παιδιά από γύρω χωριά. Από αυτά περίπου το 70-80% κάνει μέσω κινητού τηλεφώνου ενώ το 40% έχουν κίτρινη σήμανση στα σπίτια τους.

«Υπάρχει μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, τον Δήμο και τον κρατικό μηχανισμό όμως το πρόβλημα παραμένει. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί η προσφορά όλων» είπε και στάθηκε στην ενσυναίσθηση.

Μίλησε για τη σημαντική βοήθεια από Κέντρο Συμβουλευτικής Λάρισας και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου και ζήτησε από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ να μην σταματήσουν να ασχολούνται με τα προβλήματα των ανθρώπων.

Τα παιδιά από την πλευρά τους, τόνισαν πως μπορεί οι καθηγητές να τους βοηθάνε όσο μπορούν αλλά είπαν πως δεν γίνεται να διαβάσουν με ηρεμία στα κοντέινερ αφού υπάρχουν κι άλλα μέλη της οικογένειας με αποτέλεσμα να υπάρχει ησυχία.

Άλλοι πάλι ανέφεραν προβλήματα στη σύνδεση του ίντερνετ ενώ υπήρξαν κι εκείνοι που είπαν πως μπαίνουν στα σπίτια με δική τους ευθύνη παρά τους μετασεισμούς. Κάποιοι πάνε σε φίλους για να κάνουν μάθημα.

Ανάλογη είναι και η κατάσταση στο Δαμάσι. Τα παιδιά ζητούν από την κεντρική ηγεσία της χώρας να μην ξεχαστούν οι άνθρωποι στην περιοχή, μόλις περάσει λίγο ο καιρός.