“Συνεργάτης” βουλευτή εξαπατούσε ανέργους

Ο 50χρονος απατεώνας έταζε δουλειές έναντι αμοιβής.

Θρασύτατος απατεώνας δρούσε στον Βόλο. Εμφανιζόταν ως διευθυντής πολιτικού γραφείου υποψήφιου βουλευτή, το 2019, και εισέπραττε χρήματα, από τα θύματά του.

Ο αδίστακτος 50χρονος εξαπάτησε ακόμα και ανέργους από τους οποίους πήρε εκατοντάδες ευρώ, τάζοντας δουλειά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα magnesianews.gr.

Η δράση του επιτήδειου απατεώνα ξεσκεπάστηκε όταν δύο άνεργες γυναίκες θύματά του, αλλά και ο νυν βουλευτής, κατέθεσαν μηνύσεις εναντίον του.

Σε βάρος του 50χρονου ασκήθηκε ήδη ποινική δίωξη για απάτη κατ’ εξακολούθηση και για συκοφαντική δυσφήμιση.

Πώς δρούσε ο απατεώνας

Λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές του 2019 (αρχές καλοκαιριού) ο 50χρονος ήρθε σε επαφή με τρεις άνεργους, έναν άνδρα και δύο γυναίκες, λέγοντάς τους πως είναι διευθυντής σε πολιτικό γραφείο τοπικού υποψήφιου βουλευτή και πως θα τους εξασφαλίσει εργασία αρκεί να του δώσουν κάποια χρήματα. Ο 50χρονος, ζήτησε από το ένα θύμα του το ποσό των 600 ευρώ, λέγοντάς του πως έχει διασυνδέσεις με επιχειρηματίες, και να περιμένει μετά την καταβολή των χρημάτων να τον πάρουν τηλέφωνο για να τον προσλάβουν, μετά τη μεσολάβησή του.

Την ίδια τακτική ακολούθησε και στις δύο άλλες περιπτώσεις, αυτές των γυναικών και μάλιστα στη μία φέρεται να ήταν και ιδιαίτερα πιεστικός, αφού δεν δέχτηκε να πάρει τα χρήματα λίγο αργότερα, όταν η γυναίκα του είπε πως βρίσκεται σε άθλια οικονομική κατάσταση και δεν είχε τα χρήματα. Ο φερόμενος ως δράστης ήταν ανένδοτος και της είπε ότι πρέπει να του τα καταβάλει άμεσα, αλλιώς θα έχανε την ευκαιρία να βρει δουλειά…

Ο 50χρονος, για να πείσει τα θύματά του ότι είχε υψηλές γνωριμίες, έδειχνε φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν στο φόντο με πολιτικά πρόσωπα της περιοχής και όχι μόνο, ακόμα και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από την περιοδεία του στη Μαγνησία, ενώ αφού τους πήρε τα χρήματα τους έλεγε να περιμένουν τηλεφώνημα από τους εργοδότες τους για να πιάσουν δουλειά.

Μάταια όμως, ο καιρός περνούσε ο δήθεν εργοδότης δεν τηλεφωνούσε και στα τηλεφωνήματα των άνεργων ο 50χρονος τους ζητούσε να κάνουν υπομονή.

Η μια από τις γυναίκες επικοινώνησε με το πολιτικό γραφείο, απ’ όπου πληροφορήθηκε ότι δεν υπήρχε άτομο με το συγκεκριμένο όνομα (όχι μόνο ως διευθυντής, ούτε καν ως προσωπικό), ενώ οι άλλοι δύο που περίμεναν δουλειά προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του και διαπίστωσαν ότι είχε καταργήσει τον τηλεφωνικό του αριθμό.

Οι δύο γυναίκες κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για απάτη, ενώ παραγγέλθηκε προκαταρκτική έρευνα, η οποία οδήγησε τελικά στα ίχνη του 50χρονου, οποίος δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο φερόμενος ως δράστης δεν επέστρεψε τα χρήματα που απέσπασε από τους τρεις ανέργους, ενώ όταν συνελήφθη, φέρεται να παραδέχθηκε πως δεν γνώριζε τον τότε υποψήφιο και νυν βουλευτή Μαγνησίας, ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε πως διατηρούσε γραφείο ευρέσεως εργασίας, με τα θύματα να του καταβάλουν τα 600 ευρώ, ο άνδρας και από 150 ευρώ οι δύο γυναίκες, για να τους βρει δουλειά, αν και από την έρευνα που ακολούθησε το γραφείο δεν εντοπίστηκε.

