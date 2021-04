Σέρρες

Νεκρός αγρότης που τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

Τραγικό θάνατο βρήκε ο άτυχος άνδρας. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα το μεσημέρι ένας άνδρας σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή του Γαζώρου Σερρών.

Λίγο μετά τις 12.30 το τρακτέρ που οδηγούσε ο 46χρονος αγρότης ανετράπη για άγνωστο λόγο με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει σκοτώνοντάς τον.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης.